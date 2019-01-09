Palu ailesi olayında son detaylar! Palu ailesi iğrençliklerine bir yenisi eklendi!

Palu ailesi son haftalarda Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Palu ailesinin detayları incelendikçe mide bulandırıcı iddialar beraberinde geliyor. Palu Ailesi 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence ile anılıyor. Son olarak Tuncer Ustael'in karısı Emine Ustael, ölen Meryem Tanhal'ın, kocası Tuncer'e ilaç verip tecavüz ettiğini iddia etti. İşte gündemden düşmeyen isim Tuncer Ustael ve Palu ailesi olayının tüm detayları...

Palu ailesi olayıyla ilgili birçok ayrıntı ortaya çıkarken iğrenç tecavüz iddialarına yenileri ekleniyor. Kocaeli’de yaşayan Palu Ailesi hakkında ortaya atılan iddialara herkesi dehşete düşürecek cinsten.

EMİNE USTAEL’DEN ŞOK TECAVÜZ İDDİASI: TUNCER’E DE TECAVÜZ ETTİLER

Tuncer Ustael'in karısı Emine Ustael, ölen Meyrem Tanhal'ın kocası Tuncer'e ilaç verip tecavüz ettiğini iddia etti. Bu inanılmaz iddiayı Tuncer de doğruladı. Yayında bulunan konuklar ise bu iddia karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TUNCER USTAEL'İN ANNESİ: BENİM ONUN GİBİ BİR OĞLUM YOK

Müge Anlı'da yayına bağlanan muhabir Tuncer Ustael'in annesiyle görüştüğünü ve annesinin “Konuyla ilgili bir bilgim yok, 10 yıldan fazladır görüşmüyoruz. ‘Benim Tuncer gibi bir oğlum yok' dedi” ifadelerini kullandı.

KIZ KARDEŞİNİN ÜVEY KIZLARINA İSTİSMAR

Tuncer Ustael'in eski eniştesi canlı yayında kan donduran ithamlarda bulundu. Eski enişte, Tuncer'in öz kız kardeşinin üvey kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia etti. Tuncer Ustael ise iddiaları kesinlikle reddettiğini belirtti. Canlı yayına bağlanan Tuncer'in kız kardeşi ise istismar iddiları hakkında “ben görmedim, bilmiyorum” dedi.

PALU AİLESİ OLAYI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Palu Ailesi'nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık'ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvurması Türkiye'yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı. Programda, şüphelerin odağındaki Tuncer Ustael'in eşi, öldürülen Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael'e ilaç vererek tecavüz ettiğini iddia etti.

PALU AİLESİ OLAYININ KİLİT İSMİ: TUNCER USTAEL

‘Cinci Hoca' olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence…

PALU AİLESİ KİMDİR?

Palu Ailesi'ni tanıyarak başlayalım: Aslen Ordulu, Kocaeli'nde yaşayan Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenip İstanbul'a taşınmıştı. 2 çocukları oldu: Melike ve Recep. Diğer kızları Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.

KABUS DAMATLA BAŞLIYOR

İddiaya göre; damat Tuncer'in katılması ile aile kendisini kabusun içinde buldu. Baba Harun'un 4, anne Havva'nın 1 evi vardı. Kendini ‘Cinci Hoca' diye tanıtan Tuncer'in gözü evlerdeydi. Aile fertlerini müridi yapan Tuncer'e sadece Meryem'in kocası Ahmet ve baba Harun inanmıyordu.

Tuncer, karısının kardeşi İsa'yı bacanağı Ahmet'i vurmaya ikna etti. İsa, “Kardeşimi satıyordu” diyerek Ahmet'i öldürdü. Aile, Meryem'i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Baba Harun “Ben vurdum” diyerek suçu üstlendi.

PARMAK İZİ VARDI

Silahta İsa'nın parmak izi olmasına rağmen baba Harun 6 yıl 8 ay hapis aldı. Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer'e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer'in evinde kalmaya başladı. Tuncer, cin bahanesi ile çocuklara inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.

‘ÇOCUKLARINA TECAVÜZ'

Tuncer işkence ettiği ve cinle korkuttuğu karısı Emine'nin önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi iki öz evladına da tecavüz etti. Çocuklara iğne de batırıyordu. Recep, evden iki defa kaçtı. Polisin bulduğu çocuk, eniştesine verildi. 2008 Mayıs'ında Recep üçüncü kez kaçtı. Kardeşi Melike'yi kaçırmayı başaramamıştı. Açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi.

HİÇ CEZA VERİLMEDİ

Recep “Bunları eniştem Tuncer ve dayım İsa yaptı” dedi. Çocuk yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Temmuz 2008'de Tuncer'in oğlu Enes kaçtı. Yarım saat sonra aile karakola çağırıldı. Hep olduğu gibi müridi oldukları Tuncer'i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.