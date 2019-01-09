Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael kimdir? Tuncer Ustael tutuklandı mı?

Palu ailesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Aile içinde işlenen cinayeti aydınlatmaya çalışırken ortaya çıkan olaylar izleyenlerde şok etkisi yarattı. Ailenin damadı olan ve cinci hoca olduğunu iddia ettiği Tuncer Ustael kimdir? Tuncer Ustael’in 2011 yılında verdiği ifade ortaya çıktı. Eşinin teyzesi ve amcası tarafından rahatsız edildiğini belirten Tuncer Ustael'in “Meryem, ailesine destek olmak için araba almak istiyordu, ben de ona destek oldum. Bu aracın içerisinde kalmaya başladılar, Meryem'e birkaç tane tokat atmıştım, çocuklarıma kötü davrandığı için. Hatta birkaç gün aç bıraktım. “ ifadesinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte damat Tuncer Ustael'in hayatına dair detaylar...

Palu ailesinin hikayesi izleyenleri şoke etti. Televizyon programında anlattıkları olaylarla izleyenlerin kanlarını donduran Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael Palu ailesini kendisine mürit ettiğini ve cinci hoca olduğunu öne sürdü. Bu gelişmelerinden ardından vatandaşlar Tuncer Ustael kimdir sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal’ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise bugün Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

PALU AİLESİ OLAYLARI NASIL BAŞLADI?

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike’nin bulunması amacıyla Anlı’nın sunduğu programa başvurdu.

TUNCER USTAEL KİMDİR?

Tuncer Ustael kimdir sorusu merakla araştırılıyor. Yaptığı iddia edilen şeyler işkence, gasp, darp, zorla senet imzalatma, zorla tapu geçirtme, taciz, ensest, tecavüz gibi korkunç vakalar. Baldızı Meryem ve yeğenine korkunç işkenceler yaparak ölmelerine sebep olduğu ilk bilinen iddia. Ayrıca kendi çocuklarına da cinsel tacizde bulunduğu ve akıl sağlıklarına zarar verdiği de iddia ediliyor. Palu ailesinin evlerini kendi üstüne yaptırmasıyla da biliniyor.

GÖZALTINA ALINDI!

Türkiye gündemini son günlerde meşgul eden Palu Ailesi hakkında Kocaeli Körfez Başsavcılığı tarafından son dakika gözaltı kararı verildi. Palu ailesinde gözaltı kararı çıkan isimler şöyle; Emine Ustael, Havva Palu, Fatih Palu ve İsa Palu… Palu ailesinin gözaltına alınmasının ardından damat Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael de canlı yayında gözaltına alındı.