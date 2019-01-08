Palu ailesi ve dehşete düşüren öyküleri! Türkiye’yi sallayan Palu ailesi olayında son gelişme!

Türkiye son günlerde Palu Ailesi'nde yaşanan iğrençlikleri, kan donduran itirafları konuşuyor. ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu programa çıkan Palu Ailesi fertlerinin canlı yayında anlattıkları izleyenlerin kanını dondurdu. Palu ailesinde ile ortaya atılan cinayet, tecavüz, işkence ve çocuk istismarı iddialarının üstüne yapılan çalışmada kemik parçaları bulundu. İşte Palu ailesinin hayretler içinde bırakan hikayesi...

ATV’de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Palu ailesi ile ilgili ortaya atılan iddialar kan donduruyor. Aileye damat olarak giren bütün olayların etrafında şekillendiği Tuncer Ustael hakkında ise çocuk istismarı, tecavüz, işkence gibi vahim iddialar var. Palu ailesi olayında sıcak bir gelişme yaşandı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal’ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine yapılan kazı çalışmalarında 20 santim uzunluğunda bir kemik parçası bulundu.

KARISININ KARDEŞİNE CİNAYET İŞLETTİ

Anne Havva Palu'nun kızı ve torununu öldüren damat Tuncer Ustael'e yardım ettiği iddia ediliyor. Tuncer Ustael'in karısının kardeşi İsa Palu'nun bacanak Ahmet'in cinayetinde yardım ettiği iddiası var. Eşi Emine Ustael ise yüzündeki morluklara rağmen her ortamda, TV ekranlarında bile kocasını savunuyor. Fatih Palu ise baştan beri çelişkili ifadeler veriyor.

ÖZ ÇOCUKLARINA VE BALDIZINA TECAVÜZ

Müge Anlı canlı yayınına Tuncer Ustael ve Palu ailesini tanıyanlar bağlandı. Telefon bağlantısı kuran komşuların ifadeleri Müge Anlı'nın stüdyosunda şok etkisi yarattı. Meryem Tahnal, tam 10 yıl önce babası tarafından öldürülen eşinin tehditleri nedeniyle hurda bir araçta ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gece tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan ayrıldı. Ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Kaybolduğunda 32 yaşında olan Meryem Tahnal'ın akibeti gizemini korurken 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan bilgiler sır perdesini araladı.

Tuncer Ustael hakkında dehşete düşüren bilgileri Müge Anlı canlı yayında paylaşırken, anne – kızın gömüldüğü iddia edilen yerde Kocaeli Emniyet Ekipleri, kadavra köpeği Melo ile arama başlattı. Tuncer Ustael'in aynı zamanda sadistik cinsel fantezileri olan, işkence yaparak tecavüz etmekten hoşlanan bir adam olduğu iddia ediliyor. Sürekli işkence ettiği ve cinlerle korkuttuğu karısının önünde baldızına, kendi öz çocuklarına ve yeğenlerine tecavüz ettiği öne sürülen Tuncer Ustael, erkek çocuk ve erkek yeğenine fiili livatada bulunduğu da iddia edildi.

2006 yılında Meryem, kocasının kendisini sattığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaket bir sonla bitti. Meryem Hanım'ın babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi.

İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde bir eve sığınmadı.

Takvimler 2008 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.

Kocaeli Körfez İlçesinin Tütünçiftlik bölgesinde hurda bir otomobilin içinde yaşamaya devam eden baba Harun ve anne Havva Palu, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kocaeli Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi.



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PALU AİLESİ KİM, SUÇLUYOR?

Palu ailesinin program boyunca gerek kayıplardan gerekse de başlarına gelen bir dizi olaydan dolayı Tahnal ailesini sorumlu tutuyor.

Palular ile Tahnallar arasında iki türlü bir akrabalık ilişkisi bulunuyor.

Havva Palu’nun kız kardeşi Emine, Tahnal ailesinin bir ferdiyle evli.

Diğer bağlantı da kayıp Meryem’in, teyzesi Emine Tahnal’ın kocasının erkek kardeşiyle evli olması. Ancak Meryem Tahnal’ın eşi 2008 yılında babası Harun Palu tarafından öldürüldü.

Palu ailesi, 2008’de kaybolan Meryem ve 2009’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Melike’nin Tahnal ailesinin fertlerinin yanında olduğunu öne sürüyor.

Palu ailesi ayrıca, Tahnal ailesinin organ mafyası, cinayet ve çocuk kaçırma gibi çeşitli suçlara bulaştığını iddia ediyor.

Programa katılan Emine Tahnal ise kendisine ve eşinin ailesine yönelik tüm iddiaları reddediyor.

Emine Tahnal, kız kardeşi ve yeğenlerinin “akli dengesinin yerinde olmadığını,” kendisinin de uzun bir süredir görüşmediğini söylüyor.

PALU AİLESİ OLAYINDA YENİ GELİŞME: KEMİK ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü iddia üzerine geçen hafta Cuma günü kadavra köpekleri ‘Melon’ ve ‘Tina’ ile bölgede çalışma yaptı. Bugün kazı çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi. İş makineleri ile yapılan kazı sırasında 20 santimetre uzunluğunda bir kemik bulundu.

Yaklaşık 25 metre çapında kazılan alanda bulunan kemik, polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemiğin bir insana mı, yoksa bir hayvana mı ait olduğu yapılacak inceleme ile ortaya çıkacak. Bölgede yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.