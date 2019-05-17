Palu Belediye Başkanı AKP’li Ünalan’ın mazbatası iptal edildi

Palu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde AKP’den belediye başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasının geçen 19 Mart’ta 11’inci Yargıtay Ceza Dairesi’nce onanmasının ardından 4 Nisan günü aldığı mazbatası, YSK tarafından iptal edildi.
15 Mayıs’ta YSK tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:
“Palu Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir.”
Palu´nun yeni belediye başkanı ise önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenecek.
DHA