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Palu Belediye Başkanı AKP’li Ünalan’ın mazbatası iptal edildi

Elazığ´ın Palu Belediye Başkanı AKP'li Efrayim Ünalan'ın,  hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu  (YSK) tarafından iptal edildi.

21:28 -
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Palu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde AKP’den belediye başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasının geçen 19 Mart’ta 11’inci Yargıtay Ceza Dairesi’nce  onanmasının ardından 4 Nisan günü aldığı mazbatası, YSK tarafından iptal edildi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU, ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE SEÇİMLERİ KAZANIP MAZBATASINI ALARAK BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURAN EFRAYİM ÜNALAN’IN (SOLDA) MAZBATASINI İPTAL ETTİ. FOTOĞRAFLAR:DHA

15 Mayıs’ta YSK tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Palu Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir.”

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Palu´nun yeni belediye başkanı ise önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenecek.

DHA

 

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Son güncelleme: android-time 21:56 17.05.2019
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