‘Paralı miting’ iddiasına AKP’den yalanlama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün İstanbul Kartal’da gerçekleştirdiği miting öncesi AKP üyelerine “Kıymetli üyemiz, 12.03.2019 Salı günü Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan Kartal mitingimizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Not: Saat 10.30 itibariyle ilçe binamız ve mahalle irtibat bürolarımızdan araç kalkacaktır. Suat Durak AK Parti Tuzla İlçe Başkanı.” şeklinde mesaj atıldı.

MİTİNGE KATILANLARA 150 TL NAKİT ÖDEME!

Ancak sosyal medyada hızla yayılan bir görselde; bu mesaja ‘para dağıtılacağı detayının’ da eklendiği görüldü. Söz konusu mesajda “Kıymetli üyemiz, 12.03.2019 (Yarın) Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan Kartal mitingimizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Not: Saat 10.30 itibariyle ilçe binamız ve mahalle irtibat bürolarımızdan araç kalkacaktır.Teşrif eden her birey başına 150 TL nakit ödeme yapılacaktır. Suat Durak AK Parti Tuzla İlçe Başkanı.” ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Konuyla ilgili AKP Tuzla İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “Sosyal medya üzerinden ve SMS yoluyla Kartal mitingi üzerinden yürütülen algı ve karalama kapmanyası ile ilgili yapılan yayınlar hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İlgililer hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.” denildi.

Sözcü’ye konuşan AKP Tuzla İlçe Başkanlığı yetkilileri sahte mesajın kim ya da kimler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulduğunun tespit aşamasında olduğunu, yasal sürecin devam ettiğini söylediler.