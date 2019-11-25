Çukurova Havalimanı inşaatında parasını alamayan işçi vince çıktı!

Çukurova Havalimanında 3 aydır maaş alamadıklarını öne süren işçiler eylem yaptı.

KULE VİNCİNE ÇIKTI

Adana Şakirpaşa Havalimanına yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olarak Tarsus'un Baharlı köyü yakınına inşa edilmek istenen havalimanında 3 aydır maaş alamayan işçilerden protesto eylemi sırasında bir işçi de yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vincin üzerine çıktı. İşçilerin protesto eylemi nedeniyle olay yerine güvenlik ekipleri geldi, vincin üstündeki işçiyi ikna etmeye çalışmaları sürüyor.

9 YILDIR SÜRÜYOR

İlk kez 15 Aralık 2011 yılında ihale edilen ancak müteahhidin taahhütlerini yerine getiremeyip işi bırakmasının sonra yeniden ihaleye çıkılan havalimanı inşaatında 9 yıllık süre içinde yeterli ilerleme sağlanamadı.