Park yeri cinayetinde polisin cezası belli oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde geçtiğimizin yılın Temmuz ayında meydana gelen olayda, 43 yaşındaki polis memuru Adem Yıldız eşiyle birlikte Saathane Meydanı'ndaki manavlardan konservelik vişne almaya gitmiş, Eşini cadde üzerinde indiren polis memuru, daha sonra aracını park etmişti. Yıldız, aracını park ettikten sonra orada bulunan 34 yaşındaki Rasim Sabah ve diğer esnaflarla park yeri yüzünden tartışma yaşamış, kavganın büyümesi üzerine Yıldız, arabadaki beylik tabancasını alarak Rasim Sabah’ı öldürmüştü. Olaya ilişkin görüntüler mobese kameralarına yansımıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Adem Yıldız, bugün son kez Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Yıldız, savunmasında iki kişinin kendisine saldırdığını söyleyerek, şöyle konuştu; “Rasim aniden yerinden kalktı ve bas git buradan diyerek aracın sağ kapısı açarak içeri girip bana vurmaya başladı. Sonra sol kapıyı yöneldi. Bu sırada diğer şahıs Fatih geldi. Ve beni araçla kapı arasına sıkıştırdı. İkisi birden bana küfür edip vurdular. Çevredeki insanlar onları uzaklaştırdı. Ancak kaldırımdaki sandalyesine oturan Rasim, eşimin gelmesini beklerken yine bana küfür ediyordu. Bir kez daha yerinden kalkıp üzerime doğru gelirken elini beline götürdü. Bende arabadaki çantada bulunan silahımı alarak ona doğru ateş ettim. Başka kimseye ateş etmedim. Ben kendimi savundum”

NEFSİ MÜDAFAA DEĞİL AĞIR TAHRİK

Mahkeme heyeti, olayın nefsi müdafaa sınırları içinde olmadığını ancak sanığın ağır tahrik altında cinayeti işlediğine kanaat getirerek, polis memuruna 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.