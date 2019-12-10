Parktaki bu saçlar unutulmaz! İmamoğlu düğmeye bastı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Mahalleye 150 Kreş” sloganıyla başlatılan “Yuvamız İstanbul” projesi kapsamında çalışmalarına başlanan Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki kreş inşaatında incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve İBB üst yönetimi tam kadro eşlik etti.

“EN HEYECAN DUYDUĞUM İŞLERDEN BİRİSİ”

İmamoğlu, çocuklara yapılan yatırımın bir toplumun geleceğini ve ekonomisini kurtarmak anlamına geldiğini ifade ederek “En heyecan duyduğum işlerden birisi. Beni açıkçası, ilgilendirmiyor kanal vesaire. Ben, insana yatırımı önemsiyorum ve çocuklarımıza. ‘Bu şehirde 1 milyon 200 bin çocuk var' dediğimizde titrememiz lazım. Bütün yöneticilerimin, Ankara'nın, İstanbul'un, partilerin, herkesin titremesi lazım ‘Benim o çocuklara ne yapmam lazım' diye. Yapmazsak, yarınlarda çok büyük sıkıntılar yaşarız. Ben titriyorum, o heyecanı hissediyorum. Bahsedilen milyarlarca liralık o dev projeler, çılgın işler beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren, bu şehrin çocukları ve bu şehrin insanları” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI PLASTİK OYUN GRUPLARINDAN KURTARACAĞIZ”

İmamoğlu, gazetecilerin, “Park alanlarındaki plastik oyun gruplarıyla ilgili elektriklenme şikayetleri var. Aileler size sosyal medya üzerinden de ulaşıyor. Sizin yapacağınız projelerde bunlar dikkate alınacak mı” sorusuna da “Kesinlikle çocuk oyun gruplarındaki felsefemiz değişecek, değişmeli. Göreve geldiğim ilk gün ben bu talimatı verdim” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hatta Haliç'in kıyısında, tarihi yarımadanın hemen önünde kocaman bir plastik oyun grubu… Ya Allah aşkına, buraya bu nasıl konur? Biz bunu kendi ilçelerimizde artık bıraktık, terk ettik. Yıllardır koymuyoruz, koymamak için de çaba gösteriyoruz. Ahşap, paslanmaz metal gibi, özellikle çocukların sağlığına zarar vermeyecek birtakım aletlerle çocuk oyun gruplarını tasarlanması gerektiğini, heyecan duymalarını, yaratıcılıklarını ve kendilerine güven duyacakları ortamların var olması adına çocuk oyun gruplarıyla ilgili de felsefemizi değiştireceğiz. Köyden, kırsaldan uzaklaşıyoruz, gittikçe daha da uzağına düşüyoruz ama bizim şehirlerde var edeceğimiz alanlar çok da mekanik olmamalı, biraz daha doğal olmalı. Ona çalışıyoruz. Tam da o yoldayız. O güzel çocukların saçlarının diken diken olması her ne kadar komik bir durum olsa da bir o kadar da aslında endişe verici. O ortamdan kurtaracağız inşallah çocuklarımızı” yanıtını verdi.

150 KREŞTE 15 BİN ÇOCUK EĞİTİM GÖRECEK

“Yuvamız İstanbul” projesi kapsamında ilk olarak Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve Beylikdüzü'nde toplam 11 kreş inşa edilecek. Kreşler, yapımları bittikten sonra bin çocuğa nitelikli, kaliteli “erken dönem çocukluk eğitimi” verecek. 150 kreşin faaliyete geçmesiyle, İBB kreşlerinden yararlanan çocuk sayısı 15 bine çıkacak. Farklı tiplerde inşa edilecek kreşlerin inşaat ve yapım maliyetleri, 2 milyon 500 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişecek. Kaliteli prefabrik yapılar olarak tasarlanan kreşler, yapısal çelik elemanlarla modüler sistemle planlandı. Bu sistemler ile hem tasarım bütünlüğü sağlanacak hem de kalite standardı yakalanacak. Kreşlerde, çocuğun doğa ile kurduğu ilişkiye önem verilecek. Derslikler, bahçe ile doğrudan ilişki içinde olacak. Açık alan yaklaşımları; oyun, aktivite ve eğitime olanak sağlayacak. Kreşlerin yapımında doğal iklimlendirmeye, doğal malzeme ve bileşenlere önem verildi. Sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlılık ilkeleri gözetildi. Kreşlerde, yerden ısıtma sistemiyle, sağlık ve güvenliğe önem verildi.