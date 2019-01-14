‘Pendik Manyağı’ hakim karşısında

Pendik’te, parkta oynayan çocuklara ateş ederek 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı yaraladığı gerekçesiyle, 23 yıla kadar hapsi istenen Barış Balcı, hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti sırasında ayağa kalkmayan sanık Balcı’ya Mahkeme Başkanı, 'Ayağa kalksana, sakat mısın' diyerek tepki gösterdi

İstanbul Pendik'te, 21 Ağustos'ta, 7 yaşındaki Hira Nur Demircan arkadaşlarıyla oturdukları sitenin bahçesindeki parkta oynarken, siteye yakın binada oturan Barış Balcı (26), gürültü yapmamaları için çocuklara tepki gösterdi. Arkadaşlarıyla bir süre daha oynayan Hira Nur daha sonra evine giderek annesine sırtının acıdığını söyledi. Küçük kız, vurulduğunun anlaşılması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ailenin şikayeti üzerine Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Barış Balcı, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Küçük kızın yaralanmasına neden olan Barış Balcı’nın Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “Çocuğu öldürmeye teşebbüs” ve “Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 13 buçuk yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık duruşmaya cezaevinden getirilirken, mağdur Hira Nur Demircan'ın ailesi, tanık olarak dinlenen arkadaşları ile taraf avukatları da hazır bulundu.



MAHKEME BAŞKANI UYARDI: AYAĞA KALK

Kimlik tespiti sırasında sanığın ayağı kalkmaması üzerine Mahkeme Başkanı, “Ayağa kalksana, sakat mısın?” diyerek sanığı uyardı. Yaralama ve uyuşturucu suçlarından da sabıkası olan sanık Barış Balcı, olay günü sabaha karşı işten geldiğini ve uyuduğunu anlatarak, “Öğleye doğru yattığım odanın camı açıktı. Dışarıdan çocuk sesleri geliyordu. Camdan çocuklara ‘sessiz olun' dedim ve tekrar yattım. Kurban Bayramı’nın 1. günü olduğu için ailem kurban kesmeye gitmişti. Evde yalnızdım. Daha sonra annem geldi ve beni uyandırdı ve ‘Bir çocuk vurulmuş sen mi yaptın?' dedi. Ben de ‘hayır' dedim. Bizim evde tabanca ve tüfek yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

‘NEDEN SENİ SUÇLUYORLAR?'

Mahkeme Başkanı’nın “Neden seni suçluyorlar peki?” sorusu üzerine sanık, “Cama çıkıp çocukları sessiz olun diye ikaz ettiğim ve çocuklar camda beni gördükleri için beni suçlamışlardır” diyerek beraatını istedi.

‘ORADA OYNAMAYIN SİZİ VURURUM' DEMİŞ

Olayda yaralanan Hira Nur Demircan'ın annesi Selinay Demircan, dışarıdan bir patlama sesi duyduğunu belirterek, “Çocukların çığlık sesleri geldi. ‘Hira Nur vuruldu' diye arkadaşları bağırmaya başladı. Sırtından kan akıyordu. Kızımla beraber oynayan çocuklar, sanığın ateş ettiğini görmüşler. Çocukları olaydan önce de gürültü yapıyorlar diye sürekli tehdit ediyormuş. Olaydan önce ‘orada oynamayın sizi vururum' diye söylediğini kızım bana anlatmıştı.” ifadelerini kullanarak, şikayetçi olduğunu söyledi.

DURUŞMA KAPALI GÖRÜLDÜ

Sanık avukatının yaşı küçük mağdur ve tanıkların pedagog eşliğinde mağdurun anne babası salondan çıkarılarak kapalı olarak duruşmanın yapılmasını talep etmesi üzerine, duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi.

Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kendilerine ateş edildiğini anlatan mağdur Hira Nur Demirtaş, kapalı oturumda sanığı tespit etti. Tanık olarak dinlenen çocuklar ise sanığın kendilerini uyardığını ve camdan ateş ettiğini gördüklerini söylediler.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.