Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu | Son dakika

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı konuşmada “Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715’tir.” dedi. Güven’in konuşmasının ardından kura çekimine geçildi.

KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE:

1. sırada Saadet Partisi

2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi

3. sırada Türkiye Komünist Partisi

4. sırada Vatan Partisi

5. sırada Büyük Birlik Partisi

6. sırada Hür Dava Partisi

7. sırada Cumhuriyet Halk Partisi

8. sırada AK Parti

9. sırada Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. sırada İYİ Parti

12. sırada HDP

13. sırada DSP