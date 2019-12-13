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Partinin en genç üyesi: Davutoğlu’nun en azından diploması var

Davutoğlu’nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin" dedi.

12:35 -
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Yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, Ankara’da Bilkent Otel'de tanıtım toplantısı düzenledi. Yeni partinin ismi “Gelecek Partisi” olarak açıklandı.

Davutoğlu'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Günaçar, “Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?' sorusunda “Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi” dedi.

Son güncelleme: 12:39 13.12.2019
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