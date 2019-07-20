Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pasajda korku dolu anlar! Büyük bir gürültüyle patladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 20 dairelik apartmanın 1'inci katında bulunan pasajın depo bölümündeki klima büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler binayı sararken, vatandaşlar ise tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü.

21:53 -
Haberler Gündem

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Derviş Bey Caddesi üzerinde bulunan 20 daireli Bektaş Prestij Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın ilk katında yer alan pasajın depo bölümünde bulunan klima bakım yapıldığı esnada büyük bir gürültüyle patladı.

FOTO: DHA

Patlamanın ardından yangın çıkarken alevler binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunan yaklaşık 40 kişi, ekipler tarafından büyük bir titizlikle tahliye edildi.

FOTO: DHA

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Patlama ve yangının ardından yaşanan büyük panik, kameralara yansıdı. Ayrıca patlamada çok sayıda iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

FOTO: İHA – ORHANGAZİ’DE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN KLİMASI PATLADI. 80 DAİRENİN BULUNDUĞU SİTEDE 20 DAİRELİK BLOĞUN BÜYÜK KISMI KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.  DHA

FOTO: İHA- PATLAMAYLA BİRLİKTE ALEVLERİN YÜKSELDİĞİ SİTEDEKİ YÜZLERCE VATANDAŞ TAHLİYE EDİLİRKEN, SAVAŞ ALANINA DÖNEN BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ.

 

Son güncelleme: android-time 22:18 20.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more