Vatandaşların devlet dairelerinde yapabilecekleri akıllarına gelen hemen hemen tüm işlemleri evlerinden çıkmadan kolaylıkla halledebildikleri e-devlet Kapısı pasaport başvuru sorgulamasını da atlamamış. Pasaport başvuru durumu sorgulama nasıl yapılır? Yurt dışına çıkabilmek için almaları gereken pasaport için başvuruda bulunmuş bu sorun cevabını merak eden vatandaşlar e-devlet ve TC. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sayfasından kolaylıkla sorgulama yapabilirler. Her iki yolda da neler yapılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlattığımız haberimize mutlaka göz atın. İşte haberimizin detayları…

PASAPORT BAŞVURU DURUMU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

*e-devlet sorgulaması

– Öncelikle e-devlet Kapısı'nda yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasına girmelisiniz. Oradan da Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama bölümüne girin.

– Bunun için direk olarak https://www.turkiye.gov.tr/nvi-pasaport-basvuru-durum-sorgu linkini kullanabilirsiniz.

– Bu linke tıkladıktan sonra sizden kimlik doğrulaması yapmanız isteyecekler. Bunun için kimliğimi şimdi doğrula butonuna basın.

– Kimlik doğrulaması için gerekli olanlar TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– Bilgileri eksiksiz bir şekilde girdikten sonra giriş yapın.

– Ardından otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Burada pasaport başvuru durumu sorgulamasını kimin için yaptığınızı belirtmeniz istenecek.

– Seçenekler kendim için ve vasisi/velisi olduğum kişi için birer seçenek olarak. Gerekli bilgiyi işaretleyip sorgula dedikten sonra istediğiniz bilgiyi bulabilirsiniz.

* TC. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sorgulaması

– Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait olan resmi siteye girin ve başvuru durumu seçeneğine tıklayın.

– Bunun için kısa yol https://randevu.nvi.gov.tr/application/index linkine tıklamak olabilir.

– Linke tıkladıktan sonra sizden sorgulamaları yapabilmeniz için istenen bilgiler kimlik no, adınız, soyad, doğum tarihinizdir.

– Eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra dilediğiniz sorgulamayı görebilirsiniz.

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