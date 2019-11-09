Pastırma sıcakları geldi! Hava durumuna dair son tahminler…

Yurt genelinde pastırma sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
YURTTA HAVA DURUMU TAHMİNİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Kuzey Ege’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu