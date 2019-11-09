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Pastırma sıcakları geldi! Hava durumuna dair son tahminler…

Pastırma yazı ile mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar yeni hafta da devam edecek mi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji sevindiren haberi verdi. Pastırma sıcakları yeni hafta da devam edecek. Ayrıca Meteoroloji Pazar sabah saatlerinde Marmara'da oluşacak yer yer pus ve sis için hakkında uyarıda bulundu. İşte yurtta hava durumu tahminleri...

21:58 -
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Pastırma sıcakları geldi! Hava durumuna dair son tahminler…

Yurt genelinde pastırma sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

YURTTA HAVA DURUMU TAHMİNİ 

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Kuzey Ege’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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