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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu!

Ankara'da, seyir halindeki otomobile arkadan tutunarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

20:06 -
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Öğle saatlerinde Yakacık Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan 3 patenli genç, araçla birlikte yol almaya başladı. Yolun durumuna göre manevra yapan otomobille birlikte metrelerce giden patenliler, diğer araç sürücülerinin dikkatini çekti.

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Tehlikeli yolculuk sırasında dengesini kaybeden patenli gençlerden biri, yere düştü. Arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan genç, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 20:09 26.03.2019
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