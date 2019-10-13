Patlama sesini duyan bayrağı alıp koşuyor

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İlgili Haber Son dakika.. Akçakale'de boşaltılan bir binaya havan mermisi düştü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda sınıra yakın bölgelerden biri olan Akçakale'de boşaltılan bir eve havan mermisi isabet etti. Bina daha önceden tahliye edildiği için ölen ya da yaralanan olmazken, TSK havan mermisinin geldiği terör örgütü PKK mevzilerini ateş altına aldı.