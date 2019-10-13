Patlama sesini duyan bayrağı alıp koşuyor

Akçakale'de bir eve havan mermisinin isabet etmesi sonucunda bir grup vatandaş, sınır kapısına bayrakları ile giderek Mehmetçiğe moral verdi.Vatandaşlar, patlama sesi duydukları zaman sınır kapısına Türk bayrakları ile gittiklerini anlattı.
Barış Pınarı Harekâtı'nın 5. gününde Akçakaleliler Mehmetçiğe moral desteği verdi. Bugün sabah saatlerinde Akçakale'de bir eve havan mermisinin isabet etmesi sonrasında, bir grup vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile Akçakale Sınır Kapısı'na gitti. Mehmetçiğe destek veren vatandaşlar tekbirler eşliğinde, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları attı. “Biz kaçmadık, korkmuyoruz. Askerimizin yanındayız” dedi.
Patlama sesi duyduklarında Türk bayrakları ile sınıra koştuklarını anlatan vatandaşlar, sınırın 200 metre ötesinde havan mermisi düştüğü sırada, bayrakları ile yine sınır kapısına geldi. Vatandaşlar, “PKK sivilleri hedef alıyor, korkmuyor musunuz?” sorusu üzerine “Hedef alsınlar, korkmuyoruz” cevabını verdiler.