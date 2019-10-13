Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Patlama sesini duyan bayrağı alıp koşuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’nın 5. gününe girildi. Bugüne dek, pek çok bölge teröristlerden temizlendi, ölü ele geçirilen terörist sayısının 480 olduğu öğrenildi.

Tugay SADAY / Sınırdan Bildiriyor
12:45 -
Haberler Gündem
Patlama sesini duyan bayrağı alıp koşuyor

Akçakale'de bir eve havan mermisinin isabet etmesi sonucunda bir grup vatandaş, sınır kapısına bayrakları ile giderek Mehmetçiğe moral verdi.Vatandaşlar, patlama sesi duydukları zaman sınır kapısına Türk bayrakları ile gittiklerini anlattı.

Barış Pınarı Harekâtı'nın 5. gününde Akçakaleliler Mehmetçiğe moral desteği verdi. Bugün sabah saatlerinde Akçakale'de bir eve havan mermisinin isabet etmesi sonrasında, bir grup vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile Akçakale Sınır Kapısı'na gitti. Mehmetçiğe destek veren vatandaşlar tekbirler eşliğinde, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları attı. “Biz kaçmadık, korkmuyoruz. Askerimizin yanındayız” dedi.

“KORKMUYORUZ”

Patlama sesi duyduklarında Türk bayrakları ile sınıra koştuklarını anlatan vatandaşlar, sınırın 200 metre ötesinde havan mermisi düştüğü sırada, bayrakları ile yine sınır kapısına geldi. Vatandaşlar, “PKK sivilleri hedef alıyor, korkmuyor musunuz?” sorusu üzerine “Hedef alsınlar, korkmuyoruz” cevabını verdiler.

a İlgili Haber Son dakika.. Akçakale'de boşaltılan bir binaya havan mermisi düştü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda sınıra yakın bölgelerden biri olan Akçakale'de boşaltılan bir eve havan mermisi isabet etti. Bina daha önceden tahliye edildiği için ölen ya da yaralanan olmazken, TSK havan mermisinin geldiği terör örgütü PKK mevzilerini ateş altına aldı.
patlama PKK son dakika Suriye Terör terör örgütü terörist TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye
Son güncelleme: 12:47 13.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more