Pavyonda gelen hesaba kızıp molotofkokteyli attılar

Olay dün gece Ankara’nın çok sayıda pavyonun bulunduğu Çankırı Caddesi’nde meydana geldi. Bir pavyona giden beş kişi gecenin sonunda gelen hesaba itiraz etti. İşyeri sahipleri ile tartışan zanlılar mekandan ayrıldı. Bir süre sonra otomobille dönen zanlılar, pavyona molotofkokteyli atıp bölgeden uzaklaştı. Gece kulübünde paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

ARACIN PLAKASI KAMERALARA TAKILDI

Bölgede çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemesiyle zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.

Polis adreslerini belirlediği beş zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)