Pazarda Erdoğan’ı eleştiren kadın komşusunun evinde gözaltına alındı

İstanbul'un Çatalca’da pazar alışverişi yaptığı sırada tartıştığı bir kadına ‘Yediler yediler doymadılar. Millet açlıktan ölüyor, utanmadan hâlâ AKP'ye oy veriyorsunuz' dediği iddia edilen 63 yaşındaki Dürdane Özselgin gözaltına alındı. Şikayet üzerine misafirliğe gittiği arkadaşını evinde gözaltına alınan Özselgin geceyi nezarette geçirdi. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve dün akşam kendisine yemek verilmediğini, ‘getireceğiz’ denilen ilaçlarının getirilmediğini anlatan Özselgin, kendisini yalnız bırakmayan kamuoyuna teşekkür etti.

Özselgin, Gözaltı işlemi yapılmasının ardından baroya bilgi verilmesini söyleyerek avukat talep etti. Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre polis durumu savcıya aktardı, savcı ise “Şüpheli, beş yılın altındaki suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) talep edemez” yanıtını verdi.

Gözaltı işlemi bu yüzden Baro CMK'ye düşmedi. Dürdane Özselgin'in oğlu, Çatalca emniyetiyle konuşarak, gözaltı işleminin baroya bildirilmesini istedi. Polis ise “Savcı beyin talimatına aykırı bir şey yapamayız” yanıtını verdi.

“Savunma hakkı gasp ediliyor”

Savcı'nın “Beş yıl altındaki suçlarda CMK avukatı istenemez” sözünün kanuna aykırı olduğunu ve böyle bir usulün olmadığını kaydeden Yarkadaş, 63 yaşındaki kadının savunma hakkının gasp edildiğini söyledi.

Pazarda yaşanan tartışmaya ilişkin de bilgi veren Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: “Dürdane Özselgin'in oğlu Anıl'ın verdiği bilgiye göre, 63 yaşındaki kadının geceyi karakolda geçirmesine sebep olan söz ‘Yediler yediler doymadılar' Evet; pazarda yaşanan bir tartışmada söylenen bu söz yüzünden 63 yaşındaki bir kadın haksız ve hukuksuzca gözaltında…”

“Küfretmedim, ‘Utanmadan hâlâ AKP’ye oy veriyorsunuz’ dedim”

Dürdane Özselgin'in avukatı Ozan Büyük'e, “Pazarda tartıştığım bir kadına ‘Millet açlıktan ölüyor, utanmadan hâlâ AKP'ye oy veriyorsunuz' dedim. İddia edildiği üzere kimseye küfretmedim, iftiraya uğradım” dedi. Gözaltına alınan Özselgin’in hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.