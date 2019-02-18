Peak nedir, ne anlama geliyor? 41 kanalda aynı anda yayınlanınca gündeme oturdu!

Televizyon kanallarında aynı anda yayınlanan Peak reklamı izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Peak.com, mobil platformlara oyun geliştiren bir teknoloji firması.Firmanın web sitesinde 2 adet geliştirme aşamasında projeleri bulunuyor. Projelerine çalışma arkadaşları aradıklarını ise 41 kanalda yayınlanan siyah ekran reklam ile duyurdular. Kullanıcıların kimi reklam filmini başarılı buldu, kimi darbe olduğunu sandı, kimi ise reklamın çalıntı olduğunu iddia etti.

PEAK NEDİR?

Peak, uluslararası alanda faaliyet gösteren yazılım şirketidir. Şirket özellikle mobil uygulama ve oyun geliştirme alanlarında çalışırken aynı zamanda nöro-dijital çalışmalar yapmaktadır.

PEAK GAMES NEDİR?

Türkiye’den çıkmış en büyük dijital oyun şirketlerinden biri olan Peak Games‘in bir bölümü dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Zynga tarafından satın alındı. Edinilen bilgilere göre satın alma 100 milyon dolarlık nakit karşılığında gerçekleşti ve anlaşma sadece Peak Games’in kart ve okey oyunları geliştiren bölümünü kapsıyor.

Söz konusu anlaşmaya göre Peak Games’in Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey gibi oyunları Zynga’nın olacak. Toy Blast ve Toon Blast oyunları ise Peak Games’te kalacak ve şirket İstanbul merkezli bağımsız bir oyun şirketi olarak yoluna devam edecek.