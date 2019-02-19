Son dakika: Peak reklamı durduruldu! İşte Peak reklamının durdurulma sebebi…

Yerli oyun şirketi Peak Games, dün gece 41 ulusal televizyon kanalında aynı anda yayınlanan reklamıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Peak’in bünyesine katmak istediği yeni çalışanlara yönelik olarak başlattığı reklam kampanyası için hazırlanan reklam filmi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Peak reklamının yarattığı büyük etkinin yanında çalıntı çıkması da çok konuşuldu.

PEAK REKLAMI ÇALINTI ÇIKTI!

Ancak, büyük etki yaratan reklamının aslında Audi'nin 2017 yılında İsveç’te yayınlanan “Safety Code” adlı reklamın bire bir aynısı olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak bugün Peak, Twitter hesabından bir açıklama yaparak reklamı hazırlayan Medina Turgul DDB hakkında hukuki süreç başlattıklarını ve kampanyayı durdurduklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli, bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz. Ajans’la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans'ın bağlı olduğu network'e Amerika’da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız.”

AUDİ’NİN REKLAMI

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PEAK’İN REKLAMI