Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü

Olay Çukurova’ya bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Zeynep Can, saat 17.30 sıralarında okuldaki çocuğunu almak için 2.5 yaşındaki Cihan’ı 10 yaşındaki oğlu Özgür’e Can’a bırakıp evden çıktı.

KAFASI DEMİR PARMAKLIĞA SIKIŞTI

Bir süre sonra Cihan, pencere önünde oynamaya başladı. Ağabeyi Özgür ise pencerede demir korkuluk olduğu için pencerenin açık olmasını da önemsemedi. Ancak pencere önünde oynayan Cihan bir süre sonra pencereden düştü. Can’ın vücudu demir korkulukların arasından geçince kafası demir parmaklığa sıkışıp askıda kaldı.

ÇIĞLIĞI DUYANLAR YARDIMA KOŞTU

Ağabeyi Özgür ‘imdat’ diye bağırarak yardım isteyip bir taraftan da kardeşini tutarak aşağı düşmesini önlemeye çalıştı. Bu arada, ağabeyin yardım çığlığını duyan vatandaşlar hemen apartmana koştu. Ancak anne okula giderken kapıyı kapattığı için vatandaşlar kapıyı da açamadı.

BALYOZLA KAPIYI KIRDILAR

Bu sırada, alt komşu pencereye çıkarak çocuğun düşme ihtimaline karşı onu tutmaya çalıştı. Ağabeyin gücü de çocuğu tutmaya yetmemeye başlayınca vatandaşlar balyoz getirip kapıyı kırıp içeri girdi. Bir vatandaş da demir kesme makası getirdi. Mahalleli ise çocuğun düşme ihtimaline karşılık yerde kilim tutarak yere çakılmasını önlemeye çalıştı. Çocuk bir süre sonra demir korkuluk kesilerek kurtarıldı. Okuldan gelen anne ise yaşananları öğrenince şok oldu. (İHA)