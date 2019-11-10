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Pendik’te düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe gelen 3 davetliye, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

14:13 -
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Pendik’te düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. Silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDEN SENOL KARA (SOLDA) VE YARALANAN BABASI ILYAS KARA (SAGDA) FOTOĞRAF: DHA

Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan Murat ve İlyas Kara’nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul/DHA

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Son güncelleme: 14:54 10.11.2019
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