Pendik’te iki otomobil çarpıştı! 2 ölü, bir yaralı

Edinilen bilgiye göre TEM bağlantı yolu Kaynarca yönünde ilerleyen 34 ED 7418 plakalı otomobilin sürücüsü Kamil Dalkılıç, Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dalkılıç’ın otomobili karşı şeritten gelmekte olan Şehamettin Çilekçi’nin kullandığı 34 JV 4540 plakalı otomobille çarpıştı. Şehamettin Çilekçi hafif yaralanırken Çilekçi'nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Çilekçi (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Kamil Dalkılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen 34 ED 7418 plakalı aracı kullanan Kamil Dalkılıç’ın otomobilin içerisinden alkol şişeleri çıktı.

Polis kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Tünel içinde kontrollü olarak tek şeritten sağlanan olay yeri inceleme ekiplerini çalışmalarını ardından kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. AJANSLAR