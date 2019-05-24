Pendik’te İmamoğlu izdihamı

İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamooğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde olduğu gibi 23 Haziran öncesi de semt pazarlarına indi. İmamoğlu’nun bugünkü durağı Pendik’teki Çamçeşme Mahallesi semt pazarını ziyaret etti. İmamoğlu’bu karşısında gören Pendikliler fotoğraf çekilebilmek için birbiriyle yarıştı. Semt pazarı “Her şey çok güzel olacak” sloganlarıyla inledi.



“BİZİ BIRAKMA”

Pazarda İmamoğlu ve vatandaşlar arasında da ilginç diyaloglar yaşandı. İmamoğlu’nun yanına yaklaşan bir kadın “Senin gibi taze, akıllı, kafası gelişmiş… Bizi bırakma.” diye konuştu. İstanbul Gönüllüsü olduğunu söyleyen bir vatandaş ise “Sizin için çok çalışıyoruz. Sizi idol olarak kabul ettim. Herkese sizin yaklaştığınız gibi yaklaşıyorum. Akşama hanıma talimat verdim. Yemek hazırlasın diye.” diye seslendi. İmamoğlu ise vatandaşa, “Talimat yok, hanımla konuştum. Ortak karar aldık diyeceksin.” diye yanıt verdi. Vatandaş ise tekrar İmamoğlu’na “Akşama sizi eve bekliyoruz. Eğer sizi eve getiremezsem hanım beni eve almayacak.” dedi.

Semt pazarı ziyaretinden sonra İmamoğlu, cuma namazını kılmak için Çamçeşme Camii’de kıldı.