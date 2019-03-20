Pendik’te kaza: İki ölü

Kaza, Yayalar Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi’nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,Ömer Faruk Özışık yönetimindeki 34 VT 8653 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 44 DP 660 plakalı kamyon ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan sürücü Ömer Faruk Özışık ve arka koltukta bulunan henüz ismi belirlenemeyen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kısa sürede iki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken sürücü Ömer Faruk Özışık yakınları kaza haberi alır almaz olay yerine geldi. Özışık’ın akrabaları ve babası olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan baba sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sürücü Ömer Faruk Özışık ile arka koltuktaki henüz ismi tespit edilemeyen kişinin cenazeleri Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Trafik polisi ve olay yeri incelemelerin ardından kamyon ve otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA