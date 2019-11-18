Pendik’te taciz gerginliği! Ortalık karıştı

İddiaya göre olay, Çamçeşme Mahallesi Seher Sokak’ta 2 şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz etmesi ile gerçekleşti. Alkollü olduğu öğrenilen iki şahıs 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz edip arabaya bindirmeye çalışması esnasında vatandaşlar durumu fark etti. Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmak istedi.

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YAKALAYIP DÖVMEYE BAŞLADILAR

Höyük Sokak’ta kıstırılan 2 şahsı vatandaşlar yakalayıp dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise anbean kameraya yansıdı. İHA