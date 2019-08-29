Pendik’te TEM – E5 bağlantı yolu yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Pendik-Çayırova arasındaki TEM'e bağlantı sağlayacak yan yollar projesi ile, D-100 3 şerit ana yol, 2 şerit yanyol olacak şekilde gidiş-dönüş hizmet verecek.

DERENİN ISLAHI YAPILACAK

Çalışmalar kapsamında ayrıca, Pendik, Kavakpınar Güllübağlar Deresinin Kemikli Dereye bağlantısı yapılacak. Kavakpınar Bölgesinde yer alan ve zaman zaman taşkınlara neden olan derenin de ıslahı gerçekleşecek. Dere kesitlerinin genişletilmesi ile ani yağışlarda sel baskınlarının önüne geçilmiş olacak.

MEVCUT YOLDA ÇİFT YÖNLÜ ŞERİT DARALTILMASI YAPILACAK

Yol yapım ve dere ıslah çalışmalarının sorunsuz ilerleyebilmesi için, Pendik Kavakpınar Mahallesi, Kurtköy Pendik Bağlantı Yolunda 180 gün süreyle şerit daraltması yapılacak. Şerit daraltması, 29 Ağustos Perşembe günü gece 24.00'den 25 Şubat Salı sabah 06.00'ya kadar sürecek.