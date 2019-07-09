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Pendik’teki magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Pendik’te iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

16:10 -
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Pendik’teki magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu.

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel'in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

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