Pendik’teki öğrenci velileri: Çocuklarımızı mezara göndermek istemiyoruz

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin hasar verdiği okullarda velilerin endişeli bekleyişi sürüyor. Pendik'e bağlı Çınardere Mahallesi'nde bulunan Seyit Burhan Toprak İlkokulu'nda, depreme yakalanan öğrencilerin velileri okulun hasarlı olduğunu fark ederek yetkililere bildirdi.

“OKULA GÖNDERMEK İSTEMİYORUZ”

Depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanmasına rağmen öğrencilerin aynı binada ders görmesine tepki gösteren veliler, çocuklarını okula göndermeyerek okul bahçesinde eylem yaptı. Velilerin yaptığı eyleme İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı da Süleyman Turan destek verdi.

VELİLER: GEÇMİŞTEN DERS ALINMIYOR

Eylemin ardından Sözcü'ye konuşan velilerden Zeynep Kakşi, “Biz çocuklarımızı canlı canlı mezara göndermek istemiyoruz. Okulun binası oldukça yıpranmış ve eski durumda. 17 Ağustos'ta yaşanan depremde de zarar görmüştü. Geçtiğimiz gün yaşanan deprem de yine hasarlar meydana geldi. Okulun depreme dayanıklı olmadığını defalarca dile getirdik ama kimse umursamadı. Geçmişten hiç ders alınmıyor. Biz çocuklarımızı depreme dayanaksız bir binaya göndermek istemiyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da deprem mağduru! İstanbul'daki binası tahliye ediliyor...

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATI TEHLİKEDE”

İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan, eğitime devam edilmesinin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, “Seyit Burhan Toprak İlköğretim Okulu, 1999 depreminde hasar görmüş. Maalesef bazı zihniyetin duyarsız kalmasından dolayı çocuklarımız eğitimlerine hayatları tehlike sokularak devam ediyor. Yetkililer acaba bir deprem olmasını mı bekliyorlar? Olası depremde çocuklarımız zarar görürse bunun hesabını veremezler. Gerekenler yapılsın” ifadelerini kullandı.