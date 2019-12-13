Personelinin etek altı fotoğrafını çeken patron duruşmaya zorla getirilecek

İzmir’de mimarlık ofisi sahibi A.T.A., yanında çalışan iç mimar B.S.U.’nun masa altından fotoğraflarını çektiği iddiasıyla yargılanmaya başlandı.

İzmir 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasına B.S.U. ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık A.T.A. gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen eski çalışanlar şunları söyledi:

PATRONUN KARISI ARADI, “EVDEN KOVDUM” DEDİ

T.Z.B.: Olay günü B.S.U.’nun A.T.A.’nın odasına hızlı bir şekilde girdiğini, daha sonra çıkıp lavaboya girdiğini gördüm. B.S.U.’nun eli ayağı titriyordu. Ertesi gün sanığın eşi beni aradı, sanık ile gece konuştuğunu ve fotoğrafı çektiğini itiraf ettiğini, bunun üzerine sanığı evden kovduğunu anlattı.

ŞEYTANA UYMUŞ!

E.A.: Sanık olaydan sonra beni telefonla arayıp, masa altından B.S.U.’nun fotoğraflarını çektiğini anlatıp, pişman olduğunu ve şeytana uyduğunu söyledi.

G.K.: Sanığın, müştekinin bel altı fotoğraflarını çektiğini gördüm. Sanık masadan ayrıldığında, telefonunun tuş kilidi olmadığı için son çekilen fotoğraflara baktım. Fotoğraflar B.S.U.’nun fotoğraflarıydı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, duruşmaya gelmeyen sanık A.T.A.’nın bir sonraki oturumda zorla getirilmesine karar verdi. (DHA)