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Personelinin etek altı fotoğrafını çeken patron duruşmaya zorla getirilecek

İzmir'de yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çeken patron, yargılandığı davada duruşmaya gelmedi. Hakim, zanlının bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

10:14 -
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Personelinin etek altı fotoğrafını çeken patron duruşmaya zorla getirilecek

İzmir’de mimarlık ofisi sahibi A.T.A., yanında çalışan iç mimar B.S.U.’nun masa altından fotoğraflarını çektiği iddiasıyla yargılanmaya başlandı.

İzmir 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasına B.S.U. ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık A.T.A. gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen eski çalışanlar şunları söyledi:

PATRONUN KARISI ARADI, “EVDEN KOVDUM” DEDİ

T.Z.B.: Olay günü B.S.U.’nun A.T.A.’nın odasına hızlı bir şekilde girdiğini, daha sonra çıkıp lavaboya girdiğini gördüm. B.S.U.’nun eli ayağı titriyordu. Ertesi gün sanığın eşi beni aradı, sanık ile gece konuştuğunu ve fotoğrafı çektiğini itiraf ettiğini, bunun üzerine sanığı evden kovduğunu anlattı.

ŞEYTANA UYMUŞ!

E.A.: Sanık olaydan sonra beni telefonla arayıp, masa altından B.S.U.’nun fotoğraflarını çektiğini anlatıp, pişman olduğunu ve şeytana uyduğunu söyledi.

G.K.: Sanığın, müştekinin bel altı fotoğraflarını çektiğini gördüm. Sanık masadan ayrıldığında, telefonunun tuş kilidi olmadığı için son çekilen fotoğraflara baktım. Fotoğraflar B.S.U.’nun fotoğraflarıydı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, duruşmaya gelmeyen sanık A.T.A.’nın bir sonraki oturumda zorla getirilmesine karar verdi. (DHA)

HEP BİRLİKTE İŞİ BIRAKTILAR
Olay, İzmir'deki bir mimarlık ofisinde 21 Eylül 2018 tarihinde yaşandı. İç mimar B.S.U., oturdukları masadan diğer arkadaşlarının kalkmasıyla patronu A.T.A.'yla baş başa kaldı. Kısa süre sonra A.T.A.'nın elini masanın altına götürdüğünü görüp, fotoğraf çekme sesi duydu. B.S.U. ve olaya tanık olan dört mesai arkadaşı, patronla tartışıp, eşyalarını toplayarak, mimarlık ofisini terk etti.

 

izmir mahkeme
Son güncelleme: 10:22 13.12.2019
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