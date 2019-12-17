Pervez Müşerref kimdir? İşte Pervez Müşerref’in hayatı…

Pervez Müşerref 1999-2001 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Peki Pervez Müşerref kimdir? kimdir?

PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

Müşerref 1943 yılında Hindistan'ın Delhi şehrinde dünyaya geldi. Bu dönemde Hindistan ve Pakistan İngiltere'nin sömürgesiydi. 1947'de iki ülke de bağımsızlığını kazandı.

Bağımsızlığın ardından Müşerref'in ailesi Karaçi'ye yerleşti. Babası diplomat olan Müşerref 1949-1956 yılları arasında Ankara'da yaşadı. Çocukluğu burada geçen Müşerref iyi derecede Türkçe öğrendi.

1964'te orduya katılan Pervez Müşerref Londra'da da askeri eğitim aldı. 1961’de Pakistan Askeri Akademisi’ne başladı. Pakistan Ulusal Savunma Koleji’nde okudu. İngiltere Kraliyet Savunma Bilimleri Koleji’nden mezun oldu. Bir çok üst düzey görevde bulunan Müşerref 1965-1971 yılları arasında Pakistan'ın Hindistan ile savaşında yer aldı.

1998 yılında Başbakanı Navaz Şerif tarafından orgeneralliğe terfi ettirildi.Başbakan Şerif ile aylar süren ihtilafın ardından 1999’da Başbakan Şerif yurt dışında iken askeri darbe ile iktidara geldi. 1999-2001 yılları arasında Başbakan ve 2001-2008 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

2008 yılında hakkında azil sürecinin başlaması üzerine Ağustos ayında bir cumhurbaşkanının görevden alınmasının Pakistan için iyi olmayacağını ifade ederek gelen baskılar üzerine görevinden istifa etti. 2008’de Dubai ve Londra’da kendi isteğiyle sürgün hayatı yaşamaya başladı.

İstifasının ardından ise hakkında yargı süreci başladı. 2007 yılında anayasaya aykırı bir biçimde olağanüstü hâl ilan ettiği ve yargı mensuplarını tutuklattığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı. 2007’de suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto’yu Taliban’ın öldüreceğine dair istihbarat almasına rağmen gerekli tedbirleri almamakla suçlandı.

Mayıs 2013’te düzenlenecek genel seçimlerde aday olmak için Pakistan’a geri döndü ancak adaylığı mahkeme tarafından geri çevrildi. 19 Nisan 2013 tarihinde tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Yüksek Mahkeme, Pervez Müşerref iktidarda olduğu esnada ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle siyasetten ömür boyu men etti.

Sağlık sorunları yaşayan Müşerref'e ülkeden ayrılması için 2016 yılında izin çıktı. Eski Cumhurbaşkanı tedavi için Dubai'ye gitti. Mart 2016'dan bu yana Dubai'de yaşayan Müşerref'in bir kez daha siyasete döneceğine dair haberler çıkmıştı.