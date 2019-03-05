Pes dedirten hırsızlık! Tren raylarını çalarken suçüstü yakalandılar… Serbest bırakıldılar

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde TCDD Tren Garı yakının devriye gezen jandarma ekipleri tren raylarının kenarında 3 erkek şahsın demir rayları kamyonete yüklerken suçüstü yakaladı. Kamyonette yapılan incelemede 3 adet 5 metre uzunluğunda demir ray bulunurken, gözaltına alınan şüpheliler Ö.Y.B, O.E ve K.T. sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olaydan demiryolu yetkilileri de bilgilendirilirken, sorguları tamamlanan 3 şüpheli daha sonra mahkemeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

İHA