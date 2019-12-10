Peter Handke kimdir, kaç yaşındadır?

Peter Handke, 6 Aralık 1942’de Griffen, Avusturya’da dünyaya geldi. 12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okuyan Handke 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve ögrencilik yıllarında yazmaya basladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı.

1971 yılında annesi intihar etti. Kendisini cok etkileyen bu olayı Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi. 1967’de Hauptmann ödülü’nü, 1973’te Büchner Ödülü’nü daha sonra da Kafka Ödülü’nü kazandı.

PETER HANDKE’NİN BAZI ESERLERİ

Mutsuzluğa Doyum, Ada Yay

Solak Kadın, Metis Yay

Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi Ayrıntı Yayınları

Yorgunluk Üzerine Deneme, Nisan Yay.

Karanlık bir Gecede,Can Yay.

Yineleme, Ara Yay.

Konstanz Gölü’nden Atla Geçiş, Logos Yayınları

Kaspar, Estetik yayınları

Çocuğun Öyküsü, Metis Yayınları