Piknik dönüşü korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Sarıcaya-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Sarıcakaya ilçesindeki bir bağ evinde piknik yapan Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk'ün kullandığı 26 DN 482 plakalı otomobille dönüş yoluna geçti. Ertürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Ertürk, Yılmazbilek ve Öğretir hayatını kaybetti.

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Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA