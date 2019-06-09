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Piknik keyfi kabusa dönüştü!

Kahramanmaraş'ta, piknik yaptığı yamaçta dengesini kaybeden K.E. (37), uçuruma yuvarlanarak ağır yaralandı.

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Piknik keyfi kabusa dönüştü!

Olay, akşam saatlerinde Çokran Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dağlık alandaki yamaçta piknik yapan K.E., dengesini kaybederek 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan K.E., ekiplerin çalışması sonucu düştüğü uçurumdan çıkarılarak ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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Burada tedaviye alınan K.E.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 00:03 09.06.2019
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