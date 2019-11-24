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Pilates hocası, kocası tarafından ayağından vuruldu

Büyükçekmece'de  lüks villada pilates hocası, kocası tarafından silahla ayağından vuruldu. Pilates hocası yaralı halde hastaneye kaldırılırken eşi gözaltına alındı.

14:14 -
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Pilates hocası, kocası tarafından ayağından vuruldu

Edinilen bilgiye göre, pilates hocası olduğu öğrenilen Yeliz Ç. sabah saatlerinde eşi Sinan Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinan Ç. yanında bulunan silahla Yeliz Ç’nin ayağına iki el ateş etti.

Ayağından yaralanan Yeliz Ç. durumu  polisi ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yeliz Ç.’yi olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Sinan Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı. (DHA)

Polis Sağlık
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