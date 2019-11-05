PKK için adam kaçıran MLKP’liye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin lira ödülle “mavi” kategoride yer alan ve 24 Mayıs’ta Mersin’de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Emrah Köse hakkında “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu bakımından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

KOD ADI NEMRUT

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, Köse’nin aynı mahkemede “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçlarından yargılandığı dava dosyasıyla birleştirildi. İddianamede, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ‘Nemrut’ kod aldı Köse’nin, A.E. ve M.E’nin terör örgütü PKK adına kaçırılmasını sağladığı ve bu kişilerin alıkonulmasına neden olduğu belirtildi. (AA)