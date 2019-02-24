PKK, kadın teröristleri motivasyon için kullanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olan kadın teröristin itirafları kan dondurdu. Özellikle elebaşlarının sürekli örgütteki kadınların peşinde olduğunu vurgulayan F.T. adlı terörist, kadınları ve çocukları her fırsatta taciz etmeye çalıştıklarını, sürekli sapkın filmler izlediklerini, bu durumun tüm kadın teröristleri çok rahatsız ettiğini ve bu nedenle de kaçışların giderek arttığını belirtti.

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“SAPIKLIĞA KARŞI KOYANLAR CEZALANDIRILIYOR”

Kadın teröristlerin, sözde liderlerin cinsel isteklerine karşı çıkmaları ya da kabul etmemeleri halinde ya ajan olarak suçlandıklarını ya da benzer şekilde ithamlarla teşhir edildiğini ve sonunda cezalandırıldıklarını ifade etti.

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“AHLAKSIZ MOTİVASYON”

Cinselliğin sözde liderler için bir ayrıcalık olduğunu anlatan terörist, bu durumun alt düzey erkek teröristler için gizliden bir motivasyon aracı olarak kullanıldığını, bu beklentiyle ve hevesle sağ kalamayacakları eylemlere gönderildiklerini söyledi. İHA