Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PKK, kadın teröristleri motivasyon için kullanıyor

Güvenlik güçlerine teslim olan F.T. adlı terörist, verdiği ifadesinde, örgütte kadın olmanın zorluklarını anlatarak üst düzey örgüt mensuplarının tamamen kendi sapkın istekleri doğrultusunda cinsel ilişki yaşadıklarına birçok kez şahit olduğunu söyledi.

21:12 -
Haberler Gündem
PKK, kadın teröristleri motivasyon için kullanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olan kadın teröristin itirafları kan dondurdu. Özellikle elebaşlarının sürekli örgütteki kadınların peşinde olduğunu vurgulayan F.T. adlı terörist, kadınları ve çocukları her fırsatta taciz etmeye çalıştıklarını, sürekli sapkın filmler izlediklerini, bu durumun tüm kadın teröristleri çok rahatsız ettiğini ve bu nedenle de kaçışların giderek arttığını belirtti.

İLGİLİ HABERTeröre ağır bir darbe daha!Teröre ağır bir darbe daha!

“SAPIKLIĞA KARŞI KOYANLAR CEZALANDIRILIYOR”

Kadın teröristlerin, sözde liderlerin cinsel isteklerine karşı çıkmaları ya da kabul etmemeleri halinde ya ajan olarak suçlandıklarını ya da benzer şekilde ithamlarla teşhir edildiğini ve sonunda cezalandırıldıklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERSon dakika... Afrin'de terör saldırısı! 1 ölü, 20 yaralıSon dakika... Afrin'de terör saldırısı! 1 ölü, 20 yaralı

“AHLAKSIZ MOTİVASYON”

Cinselliğin sözde liderler için bir ayrıcalık olduğunu anlatan terörist, bu durumun alt düzey erkek teröristler için gizliden bir motivasyon aracı olarak kullanıldığını, bu beklentiyle ve hevesle sağ kalamayacakları eylemlere gönderildiklerini söyledi. İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more