PKK’lı terörist, Konkurs füzesiyle birlikte ölü ele geçirildi

Şırnak’ta, güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesiyle ölü ele geçirildi. Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında Cudi Dağı bölgesinde bir grup PKK’lı teröristin bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Dün akşam saatlerinde teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesi ve M-16 tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirildi. Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Genel özellikleri

Uzunluğu: 1150 mm / 875mm gaz jeneratörü hariç

Kanatçık uzunluğu: 468 mm

Çapı: 135 mm

Ateşleme ağırlığı: 14.6 kg

Hızı: 80 m/s fırlatma – 200 m/s uçuş

Menzili: 70 m – 4 km

Azami menzile varış süresi: 20 saniye

Güdümleme sistemi: Kablo güdümlü füze SACLOS sınıfı

Savaş başlığı: 2.7 kg 9N131 HEAT 600 mm vs RHA