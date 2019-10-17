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PKK’lı terörist, Konkurs füzesiyle birlikte ölü ele geçirildi

TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında Şubat 2018'de YPG/PKK'lı teröristlerin tankımıza düzenlediği ve 6 Mehmetçik'imizi şehit ettiği saldırıda kullandığı Konkurs-anti tank füzesi bu defa da Şırnak'ta ölü ele geçirilen bir teröristin yanında bulundu. Rus yapımı Konkurs (Yarışma) adlı anti tank füzesinin ABD tarafından terör örgütüne verildiği biliniyor. Askeri uzmanlara göre Konkurs füzesi aslında MILAN sınıfı füzenin bir kopyası.

11:54 -
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Şırnak’ta, güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesiyle ölü ele geçirildi. Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında Cudi Dağı bölgesinde bir grup PKK’lı teröristin bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Dün akşam saatlerinde teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesi ve M-16 tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirildi. Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Genel özellikleri

Uzunluğu: 1150 mm / 875mm gaz jeneratörü hariç
Kanatçık uzunluğu: 468 mm
Çapı: 135 mm
Ateşleme ağırlığı: 14.6 kg
Hızı: 80 m/s fırlatma – 200 m/s uçuş
Menzili: 70 m – 4 km
Azami menzile varış süresi: 20 saniye
Güdümleme sistemi: Kablo güdümlü füze SACLOS sınıfı
Savaş başlığı: 2.7 kg 9N131 HEAT 600 mm vs RHA

eylem operasyon PKK Şırnak terörist
Son güncelleme: 12:29 17.10.2019
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