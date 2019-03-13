PKK’lı teröristlerin 300 metrelik sığınağı imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve barınma alanlarını imha etmek amacıyla Eruh ilçesindeki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde, ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2019/13 Operasyonu’ düzenlendi.

Güvenlik güçleri operasyonda teröristler tarafından kullanılan biri 3 odalı, biri 300 metre uzunluğunda olmak üzere 4 sığınak buldu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4.5 kilogram C4 patlayıcı, anti tank roketatar mühimmatı, anti personel roketatar mühimmatı, 3 sevk roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı şırınga düzeneği, 10 kilo amonyum nitrat gübre, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de imha edildi.

SİİRT, (DHA)