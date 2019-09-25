PKK’lılar mesajı şifreli şiirle gönderiyormuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya giren bir ifade örgütün iletişim yöntemlerinden birini oraya çıkardı. PKK'lı O.Ö'nün ifadesinde örgüt yönetimi ile yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin bilginin kendisine bazı internet sitelerinde yayımlanan şiirlerle verildiğini itiraf etti.
PKK’lı itirafçı, internetteki şiirlerin şifrelemesini de anlattı. Şiirlerdeki şifreleme yöntemini “Birinci kelimenin birinci harfi, ikinci kelimenin ikinci harfi, üçüncü kelimenin üçüncü harfi ve böyle kaç kelime ise ve kaçıncı kelime ise onun kelime içerisindeki harfi bularak şifreyi tamamlıyorduk” diye anlatan itirafçı, “Bu şekilde şifre gönderiyorduk” dedi.
Bu yöntemle yazılan bir şiiri de örnek olarak yazdıran itirafçı, çözümü “Kurye Gönderdim” olan şiiri şöyle anlattı:
“Kar sularıdır deryadan derya dönen
Gelip gözlerinde dondular
Senden benden resulüalemden adsızlardan
İçimizden derman alıp geçtiler.”