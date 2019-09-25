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PKK’lılar mesajı şifreli şiirle gönderiyormuş

PKK’lı bir itirafçı, örgütün militanlarına internet siteleri üzerinden yayımladığı şiirle talimat verdiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren bir ifade de itirafçı, “Kurye gönderdim” mesajının şiirle nasıl anlatıldığını açıkladı.

Can ÖZÇELİK
16:36 -
Haberler Gündem
PKK’lılar mesajı şifreli şiirle gönderiyormuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya giren bir ifade örgütün iletişim yöntemlerinden birini oraya çıkardı. PKK'lı O.Ö'nün ifadesinde örgüt yönetimi ile yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin bilginin kendisine bazı internet sitelerinde yayımlanan şiirlerle verildiğini itiraf etti.

BİRİNCİ KELİMENİN BİRİNCİ HARFİ…

PKK’lı itirafçı, internetteki şiirlerin şifrelemesini de anlattı. Şiirlerdeki şifreleme yöntemini “Birinci kelimenin birinci harfi, ikinci kelimenin ikinci harfi, üçüncü kelimenin üçüncü harfi ve böyle kaç kelime ise ve kaçıncı kelime ise onun kelime içerisindeki harfi bularak şifreyi tamamlıyorduk” diye anlatan itirafçı, “Bu şekilde şifre gönderiyorduk” dedi.

ŞİİRLE ANLATTI

Bu yöntemle yazılan bir şiiri de örnek olarak yazdıran itirafçı, çözümü “Kurye Gönderdim” olan şiiri şöyle anlattı:
“Kar sularıdır deryadan derya dönen
Gelip gözlerinde dondular
Senden benden resulüalemden adsızlardan
İçimizden derman alıp geçtiler.”

internet istanbul PKK Terör terör örgütü
Son güncelleme: 16:41 25.09.2019
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