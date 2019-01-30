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PKK’lıların patlayıcı yüklü 2 maket uçağı, havada imha edildi

Şırnak'ın Irak sınırındaki Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından patlayıcıyla tuzaklanarak askeri birliğe saldırı amaçlı gönderilen 2 maket uçak, güvenlik güçlerince dronesavarlarla havada imha edildi.

21:46 -
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Şırnak’ın Silopi ilçesindeki askeri birliğe, Irak sınırında bulunan terör örgütü PKK’lılar tarafından saat 13.00 sıralarında patlayıcıyla tuzaklanmış 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.

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HAVADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, havada tespit ettiği maket uçakları, dronesavarla havada etkisiz hale getirdi. İmha edilen maket uçakların biri Silopi ilçesine bağlı Özgen köyü kırsalına diğeri ise Çalışkan Beldesi kırsalındaki boş araziye düşürüldü. DHA

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