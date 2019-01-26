PKK’nın Irak provokasyonuna Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama!

Reuters’daki habere göre, Irak’ın Dahok bölgesindeki TSK’ya ait bir üsse yerel halk olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırıldı. Saldırı sonrası TSK’ya ait araçlara hasar verildiği iddia edildi. Bu iddialardan sonra Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.