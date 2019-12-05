PKK’nın katlettiği tıp öğrencisinin ailesine 242 lira maaş bağlandı

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da, 46 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından 52 milyon lira bağış toplandı. Bu paranın hayatını kaybeden genç tıp öğrencisi Berkay Aktaş'ın ailesinin başvurusu üzerine adresi ve yöneticileri belli olmayan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na aktarıldığı ortaya çıktı…

İŞTE BELGESİ

Sinop'ta yaşayan Akbaş Ailesi'ne, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılan işlemlerde de bir skandala imza atıldı. Akbaş Ailesi'ne bu yasa kapsamında İstanbul Valiliği bünyesinde oluşturulan Zarar Tespit Komisyonu tarafından 33 bin 621 lira 30 kuruş tutarında tazminat ödenmesi teklifi yapıldı. Ancak dava açmamaları şartı talep edildi.

‘200 BİN AL, DAVA AÇMA' DEDİLER

Aile bu tutarı kabul etmedi. Anne Zeynep Akbaş ile baba Salim Akbaş'a terör saldırısında oğullarını kaybettikleri için ayrı ayrı 121 lira 96'şar kuruş aylık bağlandı. Anne ve baba Akbaş, bu parayı her ay iki tıp öğrencisine burs olarak veriyor. 121 lira 96 kuruş, Berkay'ın ticari hayatı olmadığı gerekçesiyle 1 günlük sigortalılık üzerinden hesaplanarak belirlendi.

Baba Salim Akbaş “İki tazminat davası açtık. 2 milyon liralık manevi tazminat talebimizin mahkeme 200 bin lira olarak uygun gördü. İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı da tutarı yüksek bulduğu için Danıştay'a itiraz etti. Davalar sürüyor. Tazminatları kazanırsak öğrenciler için kütüphane açacağız. LÖSEV'e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, Mehmetçik Vakfı'na da bağışlayacağız.”

FENERBAHÇE TUTKUNUYDU

Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yanında PKK çifte bombalı saldırı düzenledi. 39'u polis 46 kişi hayatını kaybetmişti. Fenerbahçe tutkunu tıp öğrencisi Berkay Akbaş da bu hain saldırıda yaşamını yitirmişti.