PKK’nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca Lice ve Hazro ilçelerinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. ‘Bayrak- 117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-02’ adı verilen operasyonda Lice’nin Ortaç köyü kırsalında 3 farklı yerde 120 metre çoklu bakır kablo ile birbirine irtibatlı 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. PKK’lı teröristlerin yer altına tuzakladığı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

Ekipler, Lice’nin Yalaza ve Bağlan köylerinde ise mağaralara gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 138 kilo toz, 75 kilo kubar olmak üzere toplam 213 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda Lice’nin Çavundur köyünde oturan ve hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranan S.B. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 124 kişinin kimliği kontrol edilerek üst araması yapılırken, 15 aracın da kontrol edildiği belirtildi.

DİYARBAKIR, (DHA)