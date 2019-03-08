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PKK’nın tuzakladığı sığınakta bulundu

Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı patlayıcıyla tuzaklanmış 3 sığınak imha edildi.

22:32 -
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PKK’nın tuzakladığı sığınakta bulundu

Şırnak 6’ncı Komando Tugay Komutanlığınca Karageçit bölgesinde bulunan Gabar Dağı’nda bugün ‘Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu’ düzenlendi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 3 sığınak tespit edildi.

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Sığınaklarda yapılan aramalarda, tuzaklanmış 60 milimetrelik havan mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, tuzaklanmış anti-personel mayını, kalaşnikof tüfeği, keskin nişancı şarjörü, G-3 şarjörü, 4 tüp, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Operasyonda tespit edilen sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.  DHA

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