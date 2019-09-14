Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PKK’ya darbe! 80 kilo bulundu

Bitlisin Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

18:34 -
Haberler Gündem
PKK’ya darbe! 80 kilo bulundu

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda Mutki ilçesi Koyunlu Köyü kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, barınak ve depo alanı olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... PKK'ya darbe üstüne darbe!Son dakika haberi... PKK'ya darbe üstüne darbe!

“Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca 13 Eylül 2019 günü icra edilen operasyon kapsamında, BTÖ mensuplarınca toprağa gömülü vaziyette teneke içerisine yerleştirilmiş 180 kilogram patlayıcı madde bulunarak yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.”  DHA

Bitlis darbe Hakkâri Milli Savunma Bakanlığı Muş operasyon PKK son dakika Son Dakika Haberi terörist
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more