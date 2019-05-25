PKK’ya Karadeniz’de büyük darbe!

‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu’nun yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü Gümüşhane kırsalında, geçiş güzergahları ile sığınak ve depoların yerlerini gösterdiği belirtildi.

Dudkanlu’nun gösterdiği ormanlık alanda arama yapan JÖH ve komando timleri, roket başlıkları, mühimmat ve silahlar bulunan depoya ulaştı.

DEPO PATLATILDI

Deponun, Karadeniz’de, PKK’nın kullandığı en büyük silah ve mühimmat deposu olduğu belirtildi. Silahlara el konulurken, depo kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi. DHA