PKK’ya yönelik İstanbul’da 4 ilçede operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik 4 ilçede operasyon düzenlendi. Örgütün araç yakma ve korsan gösteri eylemlerine karıştığı belirtilen 10 şüpheli yakalandı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma yapan ekipler, örgütün gençlik yapılanması içerisinde aktif olarak görev alan bazı şüphelileri belirledi. Teknik ve fiziki takiple izlenen şüphelilerin, terör örgütü adına molotof kokteylli korsan gösteri, araç yakma gibi eylemlere katıldığı anlaşıldı.

TEM ekipleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı aldı. Özel Harekat ve TEM Operasyon Timi'nin de katıldığı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa, Beşiktaş, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de düzenlenen baskında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.