Plakaya ‘Evleniyoruz’ yazıp 1.7 milyon gasp ettiler

Polisi harekete geçiren olay 13 Eylül'de İstanbul Bayrampaşa’da meydan geldi. Bir metal şirketinde çalışan 2 para kuryesi, tahsilat için Bayrampaşa'daki bir işyerine gitti. Kuryeler, şirketin alacağı olan 1 milyon 800 bin lirayı aldı. Paranın 1 milyon 700 bin lirasını bir çantaya koyan kuryeler kalan kısmı ise farklı bir çantaya koydu. Daha sonra şirket binasından çıkan 2 kurye, araçlarını bindikleri sırada, arkada bir gelin arabası belirdi. Kuryelere yanaşan gelin arabasından inen 2 kişi, silahlarını çekerek, 1 milyon 700 bin lirayı gasp ettiler. Soyguna direnmeye çalışan kurye K.A bacağından vuruldu.



POLİSLER ŞÜPHELİLERİ TANIDI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, gelin aranası süsü verilen aracın plakalarının da kapalı olduğu anlaşıldı. Ancak ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince, şüpheliler, polis birimlerince tanındı. Daha önceden çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler adreslerinin tespiti için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Araştırmaların ardandan belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Baskında, İsmail Y, Ozan A., Onur O., Derman A. ve Gürel G. gözaltın alındı. Aramalarda ise 15 bin 100 dolar ve 17.200 lira para ele geçirildi.

TL VE DOLARLA YAKALANDILAR

Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini izleyerek suç örgütü üyelerinin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla, Onur O. (24), Ozan A. (23), Derman A. (34), İsmail Y. (47) ve Gürel G. (23) gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 17 bin 200 lira, 15 bin 100 dolar ve 1 tabanca ele geçirildi.

ÜÇ ÇETE ÜYESİNİN 71 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüphelilerden 4 suç kaydı bulunan Onur O, 42 suç kaydı bulunan Ozan A. ve 25 suç kaydı bulunan Derman A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. İsmail Y. ve Gürel G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



